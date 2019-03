Juan Segovia, candidato al PSM: "No fui una marioneta de Tomás Gómez ni lo seré"

El candidato a la presidencia del PSM, Juan Segovia, ha explicado que su deseo es cambiar "profundamente" el Partido Socialista de Madrid (PSM) y por esa razón ha decidido concurrir a las primarias que se celebrarán el 26 de julio.



"Nadar a contracorriente no me produce ningún temor. Nadie en Ferraz me ha dicho que no me presentara. Quiero dirigir el PSM para cambiarlo profundamente·, ha asegurado Segovia.



Su rival en las primarias del PSM será Sara Hernández, que ayer criticó que hubiera algunos candidatos que presumían de avales, en referencia a Segovia.



"Nací en 1982, el año en González ganó las elecciones y recuerdo al Presidente cambiando España. Era un líder al que admiraba. Como no voy a presumir de tener su apoyo. Yo me presento en nombre de un amplio número de compañeros de la base de este partido", ha indicado Segovia.



Por último, Segovia ha explicado que se considera heredero de cada uno de los secretarios generales del PSM y que en ningún caso ha sido o será la marioneta de Tomás Gómez.