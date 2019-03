Jóvenes de izquierda abroncan a Errejón en plena calle: "Habéis dejado a los trabajadores tirados y la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra"

El incidente ha tenido lugar a la salida de un acto en el Espacio Asociativo UVA, cuando un grupo vinculado a la extrema izquierda lo ha increpado.

Unos jóvenes del Frente Obrero que se encontraron en la noche del pasado martes con el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Iñigo Errejón, a su salida del espacio asociativo de la UVA, en Hortaleza, trataron de realizarle un 'escrache', como ellos mismos lo han definido, acusando al exdiputado de Podemos y a otros compañeros de "traidores" y culpándoles del auge de "partidos fascistas".

Los jóvenes le recriminan que las casas de apuestas están aumentando, las drogas están asolando la juventud y le piden saber "exactamente" qué es lo que están haciendo él y su partido mientras están "luchando en esa batalla de egos a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso". "A los jóvenes de clase obrera no se nos ha dado ninguna respuesta, los barrios están cada vez peor", lamentan, a lo que el diputado el exdiputado responde que han presentado "una batería de medidas contra las casas de apuestas en la Asamblea de Madrid con impuestos para que una parte de los beneficios vaya a las asociaciones que tratan la ludopatía".

"Estáis luchando en esa batalla de egos a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso"

Sin embargo, esta es la única vez que dejan hablar al político, al menos en el vídeo editado que circula por redes sociales. "Os habéis vendido como el Gobierno del cambio pero en realidad no ha cambiado nada", le abroncan, y añaden: "Os habéis ganado un sillón en el Congreso y habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle".

Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados y la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Os habéis dedicado a vender humo, no ha cambiado nada en la vida de los trabajadores, es una puta vergüenza".

Asimismo, se quejan de las condiciones de los centros educativos y de que la juventud está "totalmente alienada".

