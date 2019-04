José Manuel Villegas en Espejo Público: "No nos planteamos ningún voto afirmativo ni a PP ni a PSOE"

INSISTE EN LA NECESIDAD DE DIALOGAR

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la celebración de unas nuevas elecciones supondría un "fracaso de los partidos políticos", que no habrían entendido "esta nueva etapa". Añade además que su partido no ve con miedo unos nuevos comicios, pese a las encuestas que afirman que Ciudadanos perdería 500.000 votantes en favor del Partido Popular. Sobre los pactos de Gobierno, Villegas afirma que Ciudadanos "no va a votar ni a PP ni a PSOE" e insiste en la necesidad de iniciar conversaciones "para poder gobernar".