¿Por qué las residencias de ancianos han llegado a la complicada situación que viven ante el coronavirus?

Los trabajadores de las residencias de ancianos han asegurado que no están preparados para hacer frente a la pandemia de coronavirus. "Son hogares, no so hospitales", recuerda Juan José García Ferrer, de la federación de residencias Lares.

Todos ellos piden más medios para combatir la lucha contra el COVID-19, ya que aseguran que están sin material y sin personal. Lo que supone un peligro para todos los trabajadores de estos centros.

Ante posibles casos de positivos en coronavirus en algunas residentes, se quejan de la falta de respuesta. Además aseguran que cuando dan aviso de un nuevo caso, se niegan a trasladar a personas mayores de 70 años.