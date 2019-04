José Luis Bonet Ferrer: "La estabilidad presupuestaria puede ser un objetivo pero con cierta flexibilidad"

Los sindicatos han anunciado movilizaciones, ya que se quejan de que el Gobierno no cede en dos líneas rojas: la estabilidad presupuestaria y la reforma laboral. El Presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet Ferrer, ha expresado que " la estabilidad presupuestaria puede ser un objetivo, pero con cierta flexibilidad".

"Me parece que Europa en este terreno no ha acertado porque en un momento que hay crisis hay que ayudar a que la economía se rehaga y no con un rigor excesivo", ha señalado en una entrevista en Espejo Público.

Bonet ha explicado que "las pymes están saliendo o van a salir" de la crisis porque han aprendido que "el que no se a adaptado a la globalización, está en fuera de juego". "El gobierno tendría que ayudar a que las pymes españolas salgan a exterior", ha solicitado.

El Presidente de la Cámara de Comercio de España considera que hay que hacer un gran esfuerzo en los últimos años, que "es invertir en la marca" española. "Vendemos demasiado barato productos de gran calidad", ha apuntado.

Bonet es uno de los empresarios que más se ha involucrado desde Cataluña en la defensa de la unidad territorial de España, señala además que no contempla "que tenga éxito el proceso secesionista". "Esto no hace más que provocar desarreglos", asegura.

Ha puesto como ejemplo el boicot que sufren algunos "productos catalanes en el resto de España" porque "hay gente que reacciona de esta forma". "En mi caso ha habido un boicot a nuestros productos porque yo me he manifestado", ha señalado.

Sobre la muerte de Fidel Castro, Bonet considera que se ha cerrado una etapa "Se va a normalizar la relación con Estados Unidos y con el resto del mundo", ha apuntado.

"La muerte de un personaje tan importante como Fidel Castro siempre tiene consecuencias pero su hermano Raúl Castro ya había iniciado una cierta transición, que ahora puede acelerarse", ha explicado el Presidente de la Cámara de Comercio.