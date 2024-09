José Luis Ábalos tiene el convencimiento de que el Gobieno va a por él: "Cuando la intención es liar cuesta más aclarar"

El exministro de Transportes ha estado en el programa 'Más de uno' de Onda Cero con Carlos Alsina. En una entrevista que ha durado casi una hora ha hablado de todos los temas de actualidad que le afectan en la esfera pública y privada.

Sobre la auditoría de su trabajo cuando fue ministro y que ha ordenado llevar a cabo Óscar Puente ha dicho que "cuando la intención es liar cuesta más aclarar". Que habiendo una investigación de carácter penal abierta todos sabemos que cualquier investigación en paralelo que tú abras sólo tiene el riesgo de intoxicar y contaminar la investigación penal”. José Luis Ábalos ha insistido en que ese trabajo del Ministerio de Transportes no es independiente y que no se están respetando las garantías procesales porque entre otras cosas está "lleno de elementos subjetivos". Un informe que “contribuye al relato condenatorio que está viviendo”.

Preguntado por Carlos Alsina sobre su posible imputación ha dicho que “no está investigado de momento aunque algunos ya celebran que lo sea en breve”. Que por ese causa no puede intervenir ante el juez y que es el motivo por el que él ha presentado otro que lo contrarresta como perjudicado. Que el informe encargado por Óscar Puente no es inocente que se trata de “generar un relato condenatorio”.

¿El Gobierno va a por usted?

La respuesta de Ábalos no deja lugar a dobles interpretaciones "este informe es del Gobierno y era innecesario". "Yo tengo ese convencimiento, de ahí mi reacción. Pero yo no creo que esto sea inocente".

Sobre su relación con Jessica

Otra de las cuestiones sobre las que ha girado la entrevista es la filtración de unos supuestos correos donde se le relaciona con una prostituta de nombre Jessica. Ábalos ha defendido que el medio que desveló la supuesta relación tiene obsesión con él, que ha interpuesto querellas y que fue él mismo el que creó ese correo con los supuestos pagos. Que no tienen nada que ver con la gestión de la pandemia, que son del 2019. No niega que esa relación existiera ni los viajes realizados "los pagaba yo, pero a mi cargo".

Que el correo era fake "lo hice yo, fue una trampa", "por una situación, quería pillar a alguien", "tenía una situación de pareja complicada", "cuando dejé de ser ministro ya me divorcié". "Con ocasión de esta noticia han viralizado el rostro de mi actual pareja", ha dicho Ábalos, que han usado su cara para hablar de un caso completamente diferente, "es la que está saliendo en las imágenes y esto es un delito".

Alsina ha querido también preguntarle sobre el inicio del curso político y sobre la complicada situación que afronta el PSOE con la mal llamada coalición progresista rota. Y con la duda de si José Luis Ábalos a la luz de todo lo dicho va a seguir votando con el grupo socialista “no va contar con el seguidismo, con el voto sí va a contar” ha dicho. “Si se quiebra el principio de lealtad y reciprocidad cualquiera de nosotros cambiamos. Ahí se quebró reciprocidad ahí no veo. Uno tiene que librarse de compromisos.” Ha dicho que a él se le eligió por un programa electoral que él estará ahí cuando las votaciones respondan a criterio ideológicos pero sin actitud seguidista. Ha aludido a los predicadores de la conciencia política “que no tienen ninguna conciencia pero predican sobre la conciencia” y que la relación de confianza con el PSOE se ha quebrado aunque él siga en el partido.

Ábalos también ha dejado recados para otros políticos que podrían verse salpicados por su papel en las compras relacionadas con el COVID "hay más personajes políticos. Hay dos más que no tienen estos ecos. Dos procesos con sanidad y no sale nada. Se judicializaron antes que esta y no hay ni un comentario".

Sobre su posible imputación ha rechazado llegar a un posible acuerdo con la fiscalía porque "se trata de llegar a acuerdo si tienes responsabilidad y yo no he hecho nada". Y que rechaza de plano abandonar el escaño porque es la plataforma con la que él puede defenderse de todas las acusaciones que considera falsas.

