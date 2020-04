Tezanos, ante la polémica pregunta sobre la fuente oficial para el coronavirus: "El CIS no puede tener censura en qué preguntar"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha explicado, tras las acusaciones de sesgo en las preguntas a favor del Gobierno, que en la encuesta se pregunta por la necesidad de una "única fuente" sobre asuntos tan complejos y problemáticos como el coronavirus.

En una entrevista en Onda Cero, Tezanos ha asegurado que "el CIS no puede tener ninguna censura respecto a lo que se puede o no se puede preguntar". "En la pregunta no se está preguntando si se va a hacer censura como cuando en guerra", ha señalado.

"La cuestión está planteada con toda honestidad, no ha habido ninguna intencionalidad política", ha asegurado Tezanos. "Yo en la respuesta habría elegido 'Mantener la libertad', pero un 66,7% de la población quiere que se establezcan controles. La libertad ni se divide ni se restringe, pero es inquietante que tanta gente diga lo contrario", ha reiterado

Tezanos ha asegurado que él mismo elige las preguntas del CIS y que, si hay un error, la responsabilidad es suya. "No se está preguntando si se va a censurar nada, sino cómo abordar la información sobre el coronavirus: si controlando los bulos que influyen en la gestión clínica de la pandemia o manteniendo la libertad en todo", ha señalado.