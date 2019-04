Jorge Fernández Díaz: "Los encargados de luchar contra el terrorismo están actuando y han evitado atentados terroristas"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha analizado en el informativo Noticias 2 de Antena 3 la cadena de atentados perpetrados este viernes en Francia, Túnez y Kuwait. Díaz ha reconocido que desconoce si existe una conexión entre los ataques, pero que era algo previsible al cumplirse este lunes un año de la proclamación del califato del Estado Islámico.



"No tenemos datos para hacer una afirmación de esas características (que haya una conexión). El que se hayan producido en un mismo día no es casual. El próximo lunes se cumple un año de la proclamación del califato del Estado Islámico y había informaciones que apuntaban a que se podían producir atentados terroristas, sin poder concretar dónde y cuándo", ha explicado Díaz.



El ministro del Interior ha explicado que España ha elevado el nivel de alerta antiterrorista hasta el 4 -"riesgo alto"- para tratar de minimizar "la amenaza que se ha incrementado".



"Los encargados de luchar contra el terrorismo han evaluado todos los datos y han considerado que el nivel de amenaza se ha incrementado para luchar contra esa amenaza. Los encargados de luchar contra el terrorismo están actuando y han evitado atentados terroristas", ha indicado Díaz.



El titular de Interior ha dejado claro que la lucha contra el terrorismo yihadista será "larga" pero que "unidos tendremos éxito". Díaz ha querido recalcar que no estamos en "una guerra de religiones" sino en "una guerra de "la barbarie contra la civilización".



"El terrorismo yihadista difiere del tradicional. La distinción fundamental o lo que lo caracteriza es que usa las redes sociales como elemento de captación de futuros terroristas. Y el periodo desde la captación a la radicalización se está reduciendo. Hablamos de dos meses. Tenemos el deber de trabajar con todo para romper esa cadena", ha concluido Díaz.