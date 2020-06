Jordi Sànchez se pregunta en Twitter si los catalanes "delinquieron" el 21-D al votar tras conocer la decisión de Llarena

El candidato a la presidencia de la Generalitat y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, se ha preguntado tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, si los catalanes "volvieron a delinquir el 21-D" al ir a votar.

Llarena ha denegado a Sànchez, en prisión preventiva, el permiso para acudir mañana al Parlament al pleno de su investidura porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución Española. En este contexto, Sànchez, desde la prisión de Soto del Real (Madrid), ha lanzado un mensaje en Twitter: "Hoy me pregunto si los catalanes volvieron a delinquir el 21-D depositando sus votos en las urnas".

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este jueves desde Berlín que no permitirá que se "sigan pisando derechos" tras la decisión de Llarena. "No respetan el resultado de las eleccionesEl daño a la democracia es inmenso. No permitiremos que sigan pisando derechos ni doblegando la democracia", ha dicho en un apunte en su cuenta de Twitter.

El expresidente se ha expresado de este modo después de que la diputada de la CUP Maria Sirvent haya desvelado que, en una reunión que mantuvo con él el martes en Berlín, el expresidente les trasladó que "tarde o temprano" tendría que hacerse valer su candidatura a la investidura.