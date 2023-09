El ataque de Yolanda Díaz a Feijóo por convocar un "gran acto" tras la petición de Aznar: "Aprendiz de Donald Trump"

Curiosamente han sido las palabras de José María Aznar las que han unido al Gobierno en funciones y a los independentistas catalanes. Horas después del llamamiento del expresidente todos tildan su discurso de "golpista".

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha arremetido contra el candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, al que ha considerado "un gran aprendiz de Trump" y le ha acusado de estar preparando "una dinámica destituyente" con el objetivo de "tumbar un Gobierno de coalición no nato".

La única estrategia del PP, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, es "la deslegitimación de las elecciones", enfrentar a una parte del país con otra, "incendiar Cataluña y de paso incendiar el resto del país", ha subrayado. Y en esa línea, ha recordado también la llamada a "la rebelión nacional" que según ella hizo Aznar.

"¿Os imagináis en Francia, Italia o Alemania un expresidente que llame a la rebelión nacional?", se ha preguntado Díaz.

El PP llama a participar en un "gran acto"

Es difícil calibrar con antelación el éxito de convocatoria que tendrá el Partido Popular en la convocatoria para protestar contra la amnistía del fin de semana del 23 y 24 de septiembre, en víspera de la sesión de investidura en el Congreso. Pero la reacción desde Moncloa y Ferraz rescata uno de los principales argumentos contra Feijóo utilizados en las dos últimas campañas electorales: según fuentes de la dirección del partido socialista, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo está debilitado en el PP.

El anuncio de este "gran acto" se produce sólo unas horas después de que José María Aznar hiciera un llamamiento a "activar las energías" para "plantar cara con toda la determinación" a la amnistía que exigen los independentistas catalanes a cambio de dar sus votos a Pedro Sánchez en una eventual investidura.

La crítica de Ferraz

"¿Cómo queda el liderazgo de Feijóo?", se preguntan en Ferraz, donde ven al líder popular "siempre en la sobreactuación", como un "candidato derrotado que va hacia otra derrota" y "al que le marca la agenda un expresidente". Reconocen que la convocatoria no les importa, e ironizan con que si pudieran elegir su emplazamiento, "ojalá fuera en Colón la manifestación", donde se produjo la primera foto de los líderes del PP, Vox y Ciudadanos en 2019.

En Ferraz consideran que las políticas del partido las marca no sólo Aznar, sino también Cayetana Álvarez de Toledo. "No puede haber tal falta de liderazgo en un partido que dice aspirar a gobernar", concluyen. El secretario de organización del partido, Santos Cerdán, ha verbalizado en redes sociales que el PP "no tiene liderazgo ni rumbo, solo el mismo manual del PP de siempre: mentiras, salidas de tono y negación de la realidad".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de buscar el enfrentamiento entre ciudadanos "para llenar su vacío de contenido, propuestas y liderazgo a dos semanas de su investidura".