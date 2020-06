Joan Manuel Serrat: "En Cataluña se sigue mareando la perdiz, pero no acaban de reconocer dónde está la salida"

Joan Manuel Serrat ha considerado que el conflicto catalán, lejos de resolverse, sigue dando "cada día una sorprendente noticia", pues "se sigue mareando la perdiz, porque no acaban de reconocer dónde está la salida". "Pero al final se van a marear ellos", ha dicho el cantautor, tras dejar ver su estupefacción por acontecimientos como "tener un presidente del Parlament que no puede proponer nada y viaja a Bruselas a hablar con otro que dice que es el presidente o pasar de no tener ningún presidente a la opción de tener dos".

Tras las últimas noticias y los célebres mensajes interceptados a Carles Puigdemont, Serrat ha negado que el independentismo sea historia en Cataluña, pero ha utilizado una metáfora bursátil para ilustrar el momento que atraviesa. "El independentismo ha existido, existe y existirá", ha dicho. Lo que puede suceder, según su opinión, es que "ERC y el PDeCAT consideren que, como haría un inversor, ahora hay que recuperar fondos, retirarse de la Bolsa, quedarse con lo que tienen y esperar otros tiempos para seguir" con este pulso.

Serrat se encuentra en Madrid, donde ha presentado su próxima gira, que arrancará en abril y tendrá como eje el disco que publicó hace casi medio siglo, 'Mediterráneo' (1971). Preguntado por las razones de no haber celebrado la rueda de prensa en Barcelona, ha respondido que se ha hecho donde se lo han propuesto.

El humor ha asomado cuando ha se mencionado Tabarnia, el territorio imaginario conformado por amplias zonas de Barcelona y Tarragona donde el independentismo no es mayoritario, que ha calificado como "un acto satírico que tiene mucho que ver con la manera de su autor de entender el teatro... y la dramaturgia está en nuestra vida". "Tabarnia es una performance muy al estilo de su honorable president, Albert Boadella", ha comentado.