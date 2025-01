El jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, niega las acusaciones de Aldama: "Jamás he recibido ni aceptado pago ni regalo"

El jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha acudido hoy al Senado para declarar en la Comisión de Investigación por el 'caso Koldo'. El Partido Popular (PP) solicitó su comparecencia tras las afirmaciones del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que apuntaban directamente a él.

Aldama mantiene que Carlos Moreno recibió un sobre con 25.000 euros a cambio de aplazar una deuda tributaria. El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo' no es el único que puso al jefe de gabinete de la ministra Montero en el centro de las sospechas. El propio Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha asegurado haber hablado "muchas veces" con él, aunque niega que le dieran 25.000 euros por un favor.

Carlos Moreno ha aprovechado su intervención en la comisión de investigación del Senado para negar las acusaciones. La ministra María Jesús Montero pone "la mano en el fuego" por él y considera que las acusaciones de Aldama son "bulos".

Así, Moreno ha tratado de defenderse asegurando que lleva dos décadas en la función pública y que siempre ha ejercido su labor con honradez. "Nunca, jamás he recibido ni aceptado pago ni regalo" alguno por ninguna gestión relacionada con su trabajo en la Administración, negando así el cobro de una 'mordida' de 25.000 euros por parte del empresario

En su intervención, Moreno ha recalcado que el propio Supremo ha restado crédito a las acusaciones que Aldama vertió contra él. Son "afirmaciones no mínimamente contrastadas" y por tanto "inhábiles para reputarse indicios sólidos", declara.

"Respecto al larguísimo nombre de esta comisión de investigación, les puedo decir que no he participado en contratos, licencias, concesiones, ayudas relacionadas con la intermediación de Koldo García , ni con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la operación Delorme y que tampoco he tenido ninguna participación en delitos relativos a la corrupción que tengan una relación directa o indirecta o conexión con las mismas, y por supuesto, tampoco en ningún otro delito", ha dicho tajante y queriendo dejar claro que no había participado en ningún delito.

El jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero no a respondido a las preguntas de los senadores, alegando que la declaración de Aldama le ha colocado en "una posición muy complicada" para defender su inocencia y que prefería acogerse a su derecho a no declarar.

"Habida cuenta de que la presente comisión de investigación se refiere concretamente a presuntos delitos relativos a la corrupción y de que se me ha convocado, a raíz de unas declaraciones prestadas en un proceso penal, invoco mi legítimo derecho constitucional a guardar silencio", decía. "Les pido disculpas por mi silencio y les recuerdo que estoy en una situación muy complicada. Lo siento, de verdad", añadía. No ha contestado ni siquiera a las preguntas sobre su formación académica y las funciones exactas de su cargo.

"No estamos ante un tribunal, aquí se dilucidan responsabilidades políticas", le ha recordado el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, quien le recordaba que debía especificar a qué derecho se acogía para no contestar a cada una de las preguntas. "Si no quiere contestar el señor Moreno será responsable de su actos", ha advertido.

Moreno ha invocado el artículo 24 y hasta en dos ocasiones ha pedido amparo al presidente de la comisión por considerar que Camps estaba interpretando sus silencios, algo que, ha asegurado, no puede hacer un tribunal.

También ha aprovechado su intervención para mostrar su disconformidad por dar más credibilidad a un delincuente confeso que a un a persona "que lleva más de veinte años de intachable servicio público".

