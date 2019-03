Javier Saavedra: "Es sorprendente que permitan meter una cámara o micrófono"

Javier Saavedra, abogado de Robert Cockx, supuesto testaferro de Iñaki Rudangarin e imputado en el caso Nóos, ha negado en Espejo Público que dos de sus letrados estén detrás de la grabación publicada de la declaración de la Infanta.



"Estoy absolusamente seguro de que no han grabado. Ellos y los demás han pasado por un tupido control de la Policia", indicó Saavedra.



El abogado también se mostró sorprendido por la posibilidad de que alguien haya podido introducir una cámara o un micrófono en la sala: "Es sorprendente que permitan meter una cámara o micrófono".



Saavedra aseguró que está "absolutamente seguro" de que su abogados "no han grabado" e instó a la Policía a investigar la IP del ordenador desde el que se ha subido el vídeo.



Por último, Saavedra indicó que es complicado saber quién realizó la grabación ya que no existe un orden a la hora de sentarse en la sala del juez Castro.



"Que yo sepa nunca ha habido una numeración designadndo un determinado asiento. A mi el juez Castro me parece un juez brillante y está haciendo un trabajo brillante. Que alguien pueda determinar que alguien que está sentado un un banco haya grabado me parece aberrante", sentenció Saavedra.