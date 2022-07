Isabel Díaz Ayuso no ve el embarazo razón para dimitir y asegura que ella ha ascendido a una mujer del partido "a punto de dar a luz"

Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha dimitido por motivos personales por su embarazo, que le exige "tranquilidad y reposo". Una decisión que se ha hecho hoy pública y que, según cuenta, trasladó hacer unos días al presidente del Gobierno y secretario general del partido socialista, Pedro Sánchez, a quién agradece su "confianza" durante estos años.

La última intervención como número dos del partido fue la noche de las elecciones en Andalucía, que ganó el PP por mayoría absoluta. Además, Pedro Sánchez ya la había apartado de la portavocita del Congreso cuando remodeló el Gobierno. Desde hace ya algunos días se rumoreaba que habría cambios en el PSOE, y ella era una de las posibilidades.

Para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, las razones de la dimisión de Lastra no le cuadra. Desde la oposición dicen que un embarazo no tiene porqué provocar la dimisión de un cargo. El PP cree que este no es el camino de la igualdad y Ayuso asegura que hace unos días hizo un nombramiento "importante" dentro de la organización del partido "a una mujer que está a punto de dar a luz".

Partido Popular y Vox critican que Lastra alegue el embarazo como motivo para dimitir de su cargo político. Macarena Olona, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, asegura que se trata de una "excusa bochornosa".

"Nunca, un embarazo de riesgo ha supuesto una causa de dimisión", explica Carmen Navarro, vicesecretaria Política Social del PP.