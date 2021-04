Isabel Díaz Ayuso asegura que la izquierda "lo está pasando mal" y "bizquea constantemente" en las elecciones de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado que la izquierda "debe estar sufriendo mucho" esta campaña por las elecciones de Madrid.

En un acto en el que ha presentado el programa social del partido, Ayuso ha asegurado que la izquierda "no ha encontrado el camino, el mensaje y tampoco los principios".

En este sentido, la candidata del PP ha expuesto que los ciudadanos no saben qué van a votar en las elecciones del 4M: "No sabe si votando Ángel Gabilondo va a acabar con Pablo Iglesias del que abjuraba hace unos días y luego en el debate le suplicaba". En este punto, ha hecho hincapié en que el socialista habla "de la moderación y la centralidad" pero a la vez "está excluyendo a partidos políticos".

Las encuestas de las elecciones a la Asamblea de Madrid dan por ganadora a Ayuso aunque necesitaría apoyos para poder gobernar. Sobre sus socios preferentes, Ayuso ha dicho que no tiene preferencias porque no quiere tener socios: "Ya los he tenido y ahora lo que quiero es que mi Gobierno tenga en la misma sintonía cabeza, corazón y boca".

En este sentido, ha rechazado hablar de VOX como socio preferente pero ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía hace mes y medio "que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el PP y ahora resulta que hay que hay que aplicarle un cordón sanitario".

La presidenta ha rehusado hablar de la polémica con el debate de la 'Cadena Ser' en el que Iglesias abandonó el plató tras una trifulca con Rocío Monasterio. Ayuso ha indicado que está yendo a todos los medios de comunicación pero lo que no hace es "participar en circos". "Como no he estado en ese circo tampoco tengo por qué manifestarme al respecto", ha declarado.