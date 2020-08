Isabel Celaá comparece en el Congreso para explicar la vuelta al cole frente al coronavirus, streaming en directo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reconoce en una entrevista a TV3 que ha desobedecido dos veces, "y no creo que sea la última vez". Torra pide no investir a otro presidente si es inhabilitado por el Tribunal Supremo. No debe ser el Tribunal Supremo "el que marque el calendario electoral". Torra analiza la situación de Cataluña frente a la pandemia de coronavirus, su evolución y afectación en todos los ámbitos. "La curva hay que aplanarla", afirma.