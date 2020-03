Irene Montero reaparece en público 14 días después de dar positivo por coronavirus

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva en cuarentena, tras confirmarse su positivo por coronavirus, desde el pasado 12 de marzo: "Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo", lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, Montero aseguró que iba a permanecer en casa, trabajando por medios telemáticos.

Tras 14 días de cuarentena, la Ministra de Igualdad ha reaparecido en el programa de laSexta, 'Al Rojo Vivo' y ha asegurado que no lo ha pasado mal durante el periodo de recuperación: "He tenido síntomas bastante leves. No me puedo quejar".

Irene Montero, a través de una videoconferencia, ha defendido la solidez del Gobierno ante esta situación de crisis: "La gente sabe que en el Consejo de Ministros se pueden dar debates pero este es un momento que todo el mundo tiene que tener claro que vamos todos a una".

También ha afirmado que le da "un poco de rabia" la situación porque sabe "lo importante que es estar el 100% para intentar ayudar en todo lo que sea posible para salir cuanto antes de esta crisis".

Polémica por la manifestación del 8-M

Irene Montero ha defendido la celebración de la manifestación del 8-M en Madrid: "Nosotros hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y lo que dijo la autoridad sanitaria. Es importante no hacer partidismo, ese fin de semana se produjeron muchas movilizaciones, también centenares de eventos deportivos y culturales".

En cuanto al Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar mañana, la Ministra de Igualdad no ha confirmado si podrá participará en el mismo: "Mi participación dependerá de lo que me digan las autoridades sanitarias".

Irene Montero se convirtió en el primer miembro del Gobierno en dar positivo por coronavirus y desde ese momento, no había hecho ninguna aparición pública. Tras su positivo, el resto de miembros del Gobierno se sometieron a la prueba para verificar su estado de salud. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, fue la única que dio positivo en esas pruebas por contagio de coronavirus.