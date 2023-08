La investidura marcará los tiempos de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor

Todas las miradas están en el mismo artículo de la Constitución Española: "El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey". Con la diferencia evidente de que la actual heredera al trono es mujer, y Princesa. El artículo 61.2 de la Carta Magna marca ahora los tiempos y también el método para actuar justo cuando Leonor de Borbón cumpla 18 años.

Fecha clave: 31 de octubre

La fecha marcada en rojo en el calendario es el 31 de octubre de 2023. Ese martes la Princesa alcanzará la mayoría de edad, y atendiendo al único antecedente que existe, el de su padre, la idea sería realizar al ceremonia de la jura de la Constitución ante las Cortes ese día. El entonces Príncipe de Asturias y actual rey, Felipe VI, hizo lo propio el 30 de enero de 1986. ¿Se cumplirá la tradición? Hay muchos interrogantes en el aire pero el principal es cómo las actuales negociaciones sobre la investidura y una posible repetición electoral a partir de diciembre podrían influir en la celebración del acto.

No existe obligación legal de realizar la ceremonia el mismo día del cumpleaños de Leonor. Ni siquiera la Constitución exige que las Cortes estén constituidas formalmente. No obstante, la situación política o la existencia de un gobierno en funciones pueden condicionar la decisión final, que podría retrasarse varias semanas o incluso algunos meses, a la espera de mayor estabilidad. Las distintas opiniones de los expertos y la ausencia de una decisión clara por parte del Gobierno actual contribuyen a incrementar las dudas. Sí hay una evidencia: si la primera investidura se retrasa más allá del 31 de agosto, las Cortes Generales seguirían constituidas y no disueltas durante dos meses.

El calendario actual de agosto puede condicionar lo que ocurra en unos meses. Este jueves se constituyen el Congreso y el Senado. Poco antes, el rey recibirá en Zarzuela a la presidenta del Congreso en funciones, aunque la casualidad ha querido que ese día la princesa Leonor comience su formación militar en la Academia General de Zaragoza. Sea como sea, el monarca convocará en los siguientes días a los representantes de los grupos con representación parlamentaria, dando inicio a la ronda de consultas para proponer al candidato con más posibilidades de ser investido. Los tiempos empiezan a contar a partir de la primera sesión del debate. Si no hay consenso durante dos meses, se convocarían de nuevo elecciones, probablemente después del acto clave de la heredera al trono.

Formación militar

¿Lo más inmediato? La Princesa inicia el 17 de agosto su formación militar con un plan de estudios de dos cursos condensado en un año, en la especialidad de infantería. Cursará tres años en las academias del Ejército de Tierra en Zaragoza, la Armada en Marín y el Ejército del Aire en San Javier. Leonor de Borbón está llamada a ostentar el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, cargo que la Constitución atribuye al jefe del Estado.