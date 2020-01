Gabriel Rufián ha advertido sobre el peligro de un 'Tamayazo'. ¿Sería posible?

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha manifestado al término de la primera sesión de investidura, que esperaba que no se produjera un 'tamayazo'. Lo hacía en referencia al transfuguismo que se produjo en la Comunidad de Madrid en 2003 para impedir la investidura del socialista Rafael Simancas. En aquel momento, dos de los diputados socialistas cambiaron su voto y dejaron fuera de la presidencia de la CAM a Simancas, haciendo presidenta a Concepción Dancausa y posteriormente, en las siguientes elecciones, en octubre de ese mismo año, Esperanza Aguirre se hacía con la mayoría absoluta.

El temor a que se viva alguna sorpresa de última hora que no permita investir a Pedro Sánchez sobrevuela el Congreso. Son muchos los pendientes de despistes, ausencias, como Íñigo Errejón, que ayer no pisó el hemiciclo por un proceso gripal, aunque ya ha advertido que hoy no faltará a la votación. Además de despistes o ausencias no previstas, el fantasma del transfuguismo fue apuntado por Rufián al salir de la sesión de investidura.

El ajustado margen, después del giro hacia el no comunicado por la canaria Ana Oramas, hace que la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez penda de un hilo y el cambio de sentido en un solo voto pueda variar al resultado.

Así están las cuentas de los votos

En el lado del "sí" estarán PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG y en el lado del "no", PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y la diputada de CC, Ana Oramas, que hoy ha anunciado que ha pasado de la abstención al voto contrario. En la abstención, se mantendrán ERC y Bildu.

Con estas cuentas, salvo sorpresa de última hora, Sánchez no podrá ser investido en la primera votación, en la que necesita mayoría absoluta. En la segunda votación pasadas 48 horas, aproximadamente al mediodía del próximo martes 7 de enero, en la que ya solo será necesaria mayoría simple, más "síes" que "noes".