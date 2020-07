Iñigo Urkullu, sobre el acuerdo con Pedro Sánchez: "No es una negociación a la carta, nosotros nos financiamos a nosotros mismos"

La presencia de Iñigo Urkullu ha sido la principal sorpresa de esta Conferencia de presidentes autonómicos sobre la situación del coronavirus, en la que Quim Torra ha sido el único ausente.

Nadie esperaba a Iñigo Urkullu hasta que Moncloa informó de su presencia momentos antes de esta nueva Conferencia de presidentes autonómicos sobre la situación del coronavirus en España.

Finalmente lehendakari y presidente del Gobierno han llegado a un acuerdo sobre el déficit y el endeudamiento vasco que ha permitido la presencia de Urkullu en esta Conferencia de presidentes autonómicos presencial.

"La bilateralidad Euskadi-Gobierno es una realidad. He participado en las 14 videoconferencias y abogo por un modelo de cogobernanza, pero esta requiere respeto. Necesitamos una estrategia común de recuperación".

Urkullu ha querido señalar tres puntos de mayor importancia que ha defendido durante esta Conferencia de presidentes autonómicos: "Una de método. Se ha comunicado la intención de celebrar las reuniones, sin embargo la ley dice que se debe hacer de forma organizada con antelación".

"La situación epidemiológica. Es un momento de preocupación por los altos casos positivos. Necesitamos acertar en las medidas preventivas y reiterar la necesidad de mantener el compromiso individual y colectivo ante una situación que se prolongará al menos un año", asegura el lehendakari.

"Una mayor comunicación directa entre comunidades. Una reflexión sobre el reparto de los fondos europeos. Aún carecemos de información, pero en todo caso, en mi opinión, el debate no se centrará tanto en el cuánto sino en el cómo", ha reconocido Urkullu durante su comparecencia.

Una rueda de prensa en la que ha contestado a las críticas sobre su acuerdo a última hora con Sánchez para acudir a la Conferencia: "No ha sido una negociación a la carta, nosotros no nos financiamos por el Estado, si no por nosotros mismos. Nos corresponde a nosotros".