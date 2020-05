Inés Arrimadas: "Quizás sea la última intervención que hago antes de traer a un niño a este mundo; no piensen en salvar al Gobierno, piensen en salvar vidas"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha finalizado su intervención en el Congreso de los Diputados, donde se vota una nueva prórroga del estado de alarma, para recordar al Gobierno que lo importante en cada votación que lleven a cabo es pensar en "salvar vidas y empleos" y no "carreras políticas o gobiernos a toda costa".

"Quizás sea la última intervención que hago antes de traer a un niño a este mundo; cada vez que voten algo, no piensen en salvar la carrera política de nadie ni el Gobierno a toda costa: piensen en salvar vidas y empleo", ha asegurado Arrimadas.

La líder de Ciudadanos ha pedido a Pedro Sánchez que prepare "un plan B, C, D y los que hagan falta", por si no consigue los apoyos para una nueva prórroga del estado de alarma.

"¿Qué pasa si pierde la votación? ¿No nos va a proteger de ninguna manera?", ha preguntado la líder de la formación naranja.

"Y no me importa que unos días algunos me llamen facha y otros traidora", ha subrayado Arrimadas, quien ha afirmado que Ciudadanos va a intentar ser "lo más útil posible a los españoles", como hoy, con un apoyo con condiciones a una cuarta prórroga, lo han sido.