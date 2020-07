Iñaki Urdangarin será duque de Palma mientras lo sea la infanta Cristina

El Rey no puede retirar a Iñaki Urdangarin el título de duque de Palma porque no lo tiene. Esta distinción, concretamente la de duquesa de Palma, se la concedió Don Juan Carlos a su hija menor, la Infanta Cristina, con motivo de su enlace con el exjugador de balonmano en 1997, según la legislación vigente que regula la concesión de estos títulos. Otra cosa es que en la práctica exista la costumbre de referirse al matrimonio como duques de Palma, y a Urdangarin como duque de Palma.

Sin embargo, el Rey no le concedió ese título a Iñaki Urdangarin y, por tanto, no puede retirarle algo que no tiene. En otras palabras, se le da el tratamiento de duque de Palma solamente por ser el marido de la Infanta. Por eso su excuñado Jaime de Marichalar dejó de ser tratado como duque de Lugo tras su divorcio con la Infanta Elena. Lo mismo le ocurriría a Urdangarin en caso de que se separase de su mujer o si el jefe del Estado decidiera retirarle el título de duquesa de Palma a su hija.

El Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, especifica que solo el titular de la Corona --en este caso el Rey-- podrá autorizar "el uso de títulos de nobleza, pertenecientes a la Casa Real, a los miembros de su Familia". "La atribución del uso de dichos títulos --añade el real decreto-- tendrá carácter graciable, personal y vitalicio".

Por lo tanto, es al Rey a quien compete otorgar o retirar el título, que no es hereditario y que se concede de manera personal a alguno de los miembros de su Familia.

El Ayuntamiento de Palma ha pedido al yerno de Rey que deje de utilizar el título de duque de Palma por el "mal uso" que ha hecho del nombre de la ciudad, si bien no ha reclamado lo mismo para la Infanta Cristina. La coalición nacionalista PSM-IV-ExM quería que el Consistorio reclamara a la Casa Real la retirara del título al duque, pero el PP modificó el texto porque legalmente este título pertenece a la Infanta y no al duque.