Un imputado por Nóos reconoce que se creó una sociedad legal para pagar menos impuestos

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y uno de los principales imputados en el caso, acudió hoy a su cita con el juez del caso Palma Arena que lo investiga, pero se ha negado a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a no hacerlo. Su mujer, Ana María Tejeiro, también imputada en el caso, ha seguido los pasos de Torres y tampoco ha querido declarar, si bien ambos han advertido de que si a lo largo del procedimiento encuentran conveniente hacerlo, solicitarán una declaración voluntaria en el juzgado, han informado fuentes jurídicas.

La decisión del matrimonio ha rebajado sustancialmente la expectación mediática que había hoy sobre las primeras comparecencias de imputados por las supuestas irregularidades descubiertas en el Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, citado a declarar el próximo día 25 de febrero. La postura del exsocio de Urdangarin de no dar explicaciones al juez y a los fiscales anticorrupción impide, por tanto, conocer su versión de los nuevos hechos que ha destapado la investigación judicial sobre el supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos cuando lo presidió el duque.

En esta pieza separada del conglomerado Palma Arena, el juez José Castro investiga a Urdangarin y a una veintena de personas más, diez de las cuales han sido citadas a declarar en el juzgado durante el mes de febrero. Tras negarse a declarar, Diego Torres y su mujer abandonaron los juzgados de Palma una hora después de haber acudido a ellos para prestar declaración y a su salida de los juzgados montaron en un taxi que les aguardaba en la calle. El amplio dispositivo policial montado para la ocasión, y como ensayo de la importante comparecencia de Urdangarin a final de mes, ha servido sólo para controlar la afluencia de los cuarenta o cincuenta periodistas que siguen las declaraciones, ya que la citación de los primeros imputados no ha concitado ninguna reacción ciudadana.

De momento, los fiscales anticorrupción no han solicitado al juez instructor la adopción de ninguna medida cautelar contra los primeros imputados en comparecer, Diego Torres y su mujer. Después comenzó a declarar un hermano de la mujer de Torres, Miguel Tejeiro, que fue contable de entidades gestionadas por Iñaki Urdangarin y Diego Torres y secretario del Instituto Nóos, quien ha reconocido al juez que se creó una sociedad para pagar menos impuestos en Belice, aunque se hizo de forma legal porque, según él, este país no es un paraíso fiscal. Miguel Tejeiro se ha referido de esta manera a la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management, que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Urdangarin y Torres crearon para desviar varios cientos de miles de euros del Instituto Nóos.

Según han informado fuentes jurídicas, Tejeiro ha explicado que el Reino Unido tenía un convenio con Belice por el cual se pagaba menos impuestos, circunstancia que se aprovechó para abonar menos dinero al fisco. Tejeiro, cuya declaración continúa, ha explicado que ejerció únicamente como contable de las sociedades de Urdangarin y Torres y ha insistido en que su labor se circunscribió a ello. Ha negado tener conocimiento de facturas falsas y se ha desvinculado de cualquier toma de decisión en torno a esta supuesta trama de empresas "fantasma" urdida por Urdangarin y Torres para desviar el dinero.

Cuando concluya su declaración, está previsto que comparezca otro hermano, Marco Antonio, y el abogado barcelonés especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, quien ha sido citado a las 16:30 horas.