Illa quiere revertir en Cataluña la "década perdida" de los independentistas: "Hablan mucho, pero no hacen nada"

"Sin vetos, ni amenazas", Salvador Illa ha hecho en Antena 3 un diagnóstico médico del escenario político que se vive en Cataluña y ha recetado el tratamiento con el que quiere resultar elegido presidente de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo.

El exministro asegura que estos pasados 10 años en la comunidad catalana han sido "una auténtica década perdida" y señala directamente a los culpables, "4 presidentes y dos formaciones políticas gobernando" que a su juicio "hablan mucho, pero no hacen nada". Illa se presentas a las elecciones autonómicas de Cataluña con la intención de "abrir un tiempo nuevo que defino con dos verbos: unir a los catalanes, y servir, poner los servicios públicos en primer lugar".

Quiere el exministro de Sanidad llevar a las urnas la misma vacuna con la que abordó la pandemia del coronavirus: "Poner el énfasis en aquello que nos une y poner los servicios públicos primero" y añade: "Así vencimos al virus". Y en ese "subrayar aquello que nos une" las líneas de trabajo las tiene claras para revertir esa "década perdida": "No estamos preparados para afrontar una sequía, en Educación estamos a la cola de España, según el informe PISA, no hemos tomado ninguna decisión en materia de infraestructuras, no hemos hecho nada en materia de vivienda, en la seguridad uno de cada tres catalanes sienten que han sido víctimas de un delito, no hemos hecho ninguna reforma en el sistema sanitario" todos esos son los males enumerados por el candidato socialista.

Rechaza la posibilidad de que el presidente de la Generalitat se elija en Moncloa y se muestra convencido de que no habrá repetición electoral porque "la ciudadanía hablará con claridad".

Habrá que esperar hasta el recuento de votos, pero las encuestas son esperanzadoras para el PSC que encabeza Illa, aunque él prefiere tomarlas con prudencia porque recuerda "son bonitas de oler, pero es peligroso tragárselas" aunque reconoce que "es cierto que el olor del perfume de estas encuestas para mi formación política es positivo". Además, destaca que "muchas encuestas dan que por primera vez desde 1980, los independentistas/ nacionalistas pueden perder la mayoría en el Parlament y yo creo que la amnistía ha sido una buena medida que ha normalizado a nivel institucional, social y político Cataluña".

Su comparecencia por la trama de las mascarillas

Sobre la trama de las mascarillas encabezada, presuntamente, por Koldo García el exministro compareció el lunes en el Congreso y hoy miércoles lo hace en el Senado. Defiende que "la transparencia es un valor importantísimo de la democracia" por lo que dice no tener ningún problema en dar explicaciones.

Insiste en que "no hay ninguna contratación del Ministerio de Sanidad con esta empresa" y añade: "Ni un solo euro salió. A partir de ahí, las cosas son tal como las he contado y quién se empeñe en verlas de otra forma..."

La anécdota

Este martes se celebró el Día del Libro, San Jordi en Cataluña. Illa compartió con Susanna Griso los libros que le regalaron y cuando la presentadora le preguntó si había leído 'Manual de resistencia' y 'Tierra Firme' de Pedro Sánchez, el exministro contestó: "Esos libros los conozco y he leído partes de esos libros y mi trato con el presidente me ha permitido formarme una idea directa de que es un hombre que pisa tierra firme y que es resistente".

