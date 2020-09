Ignacio Aguado pide perdón a los madrileños por "la imagen que están dando" de la gestión de la pandemia de coronavirus

Sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid sobre las medidas que deben adoptarse para frenar la pandemia de coronavirus.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se "deje ayudar y que escuche", tras asegurar que "vamos tarde" en la región, donde hay transmisión comunitaria.

El Gobierno de España sigue reclamando la puesta en marcha de restricciones de movilidad para áreas con una incidencia acumulada de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, lo que incluiría al conjunto de la capital, pero desde la Comunidad de Madrid creen que esta medida no está justificada.

Poco después de la rueda de prensa de Salvador Illa, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, insistía en que "Madrid no tiene ninguno de los criterios para esa intervención", que, no obstante, "no se ha planteado en ningún momento".

Ante estas discrepancias, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha publicado un tuit pidiendo disculpas a los madrileños: "Pedí un Grupo de Trabajo para acordar medidas entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, no para convertirlo en un ring de boxeo. La imagen que estamos dando ambas administraciones no es la que esperan los madrileños y pido disculpas por ello".

No obstante, ambas administraciones mantendrán los contactos, por lo que continuarán "hablando y profundizando en decisiones que sean técnicas y que sean basadas en datos que permitan tomar la decisión que sea más acertada".

Por el momento, las restricciones en Madrid afectan a 45 zonas de salud, lo que limita la movilidad de cerca de un millón de madrileños. Los más preocupados son los autónomos y hosteleros, que temen que estas nuevas normas condenen a sus negocios. Puedes comprobar si tu calle es una de las afectadas en este buscador.