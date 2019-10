Iglesias: "Torra ha estado fatal, cada vez más sectores del independentismo no lo tragan"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha valorado la situación actual en Cataluña y considera que la solución para este conflicto pasa por realizar una consulta: "Sería lo más sensato", señala.

Sobre los disturbios que han llenado las calles de Cataluña en la última semana, Iglesias cree que "nadie esperaba que después de la sentencia" del 'procés' "hubiera incidentes tan graves" pero considera que "es una minoría": "No representan a la mayoría de los ciudadanos que se han manifestado", ha señalado en una entrevista en laSexta.

Asimismo, el líder de Unidas Podemos ha recordado que se ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque "ha estado fatal" durante la última semana y cree que "cada vez hay más sectores del independentismo que no lo tragan". Por ello ve una convocatoria electoral muy cercana en el tiempo.

Pablo Iglesias pone en valor la colaboración entre los Mossos d'Esquadra con la Policía Nacional pero lamenta que esta colaboración institucional no haya llegado al máximo nivel. "Si un presidente de una comunidad llama al presidente del Gobierno, este tiene la obligación de coger el teléfono y si es el president de la Generalitat con todo lo que está pasando, más".

Respecto a la repetición de elecciones generales tras la dificultad para llegar a acuerdos con los socialistas, Iglesias asevera que "el PSOE no quería un gobierno de coalición" y tiene claro que "si hubiéramos dicho que sí a sus términos, el PSOE habría puesto una excusa para decir que no".

Además, ha reconocido que no se presentaría a las elecciones "si estuviera dispuesto a aceptar un veto" y explica que eso (retirarse de primera línea por petición del PSOE en las negociaciones) "fue una situación excepcional que no se volverá a repetir".

