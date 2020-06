Iglesias, a Sánchez: "O permite que gobierne el PP o elige un gobierno con nosotros y si no, habrá elecciones"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado al PSOE a "dejar de marear la perdiz", "bajar el tono tan agresivo" de las últimas horas y elegir entre las dos únicas posibilidades que hay para formar gobierno. "Una está en el PP y en la otra está Podemos y no hay más", ha dicho.

"Ya está bien de tomar el pelo, ya está bien de tomar el pelo a la gente, hay que decir la verdad", ha exclamado Iglesias en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso tras recalcar que las votaciones en el Parlamento van a volver a demostrar que hay una "mayoría progresista".

Iglesias ha defendido que esa mayoría que volverá a reflejarse este martes si, como es previsible, se aprueba la 'Ley 25 de Emergencia Social' de Podemos con el apoyo del PSOE y otras fuerzas de izquierda, "se tendrá que expresar a la hora de formar gobierno".

"El resto de las posibilidades se han demostrado como imposibles. Sánchez tiene que elegir, o permite que gobierne el PP o tiene que elegir un gobierno con nosotros y si no, habrá elecciones y lo siento mucho, saldremos con la mejor voluntad para ganarlas", ha dicho.

Así, ha insistido: "a Pedro Sánchez le han metido en una jaula muy estrecha y si no sale de la jaula vamos a ir a elecciones" "Ojalá el PSOE le permitiera negociar con nosotros, que sería lo sensato, y no esa locura que no va a ningún sitio", ha deseado.

Sobre la propuesta de prohibir el copago farmacéutico que Podemos incluye en la Ley 25, que se debate este martes, pero eliminó en el documento de 20 propuestas que remitió al PSOE, el líder de Podemos ha admitido que en una negociación "hay que ceder" y que cuando su partido cede, lo hace "sonriendo" y "para que los demás también lo hagan. No obstante, ha recordado que en la reunión con PSOE y C's, les respondieron "textualmente" que su pacto "solo puede recibir retoques". "Quieren sólo un cheque en blanco", ha lamentado.