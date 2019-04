Iglesias reconoce que fue "un error personalizar" su crítica a los periodistas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que sin "ninguna duda y toda la claridad" se equivocó al personalizar sus críticas en un periodista y ha afirmado que "cuando uno se equivoca debe disculparse". "Ayer me equivoqué y cuando alguien se equivoca está bien reconocerlo y asumirlo", ha subrayado en declaraciones a los periodistas tras reunirse con la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en su primera visita a Pamplona como secretario general de Podemos, al ser interpelado sobre las críticas a la prensa que vertió durante la presentación de un libro.

Tras la reunión y antes de participar en un "acto abierto a la ciudadanía" en la Universidad Pública de Navarra, junto con el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, Iglesias ha admitido que fue "un error personalizar una crítica". "Es un error que alguien que aspira a ser candidato a la Presidencia del Gobierno comente o juzgue el trabajo que hace un redactor", ha agregado para señalar que "eso lo tienen que juzgar sus lectores o, en todo en caso, otros profesionales de la prensa".

Según ha dicho, "el redactor es el eslabón débil y eso fue un error". "Está bien que yo pueda manifestar mi opinión sobre los propietarios de los medios de comunicación que condicionan líneas editoriales, eso es justo, pero no está bien que yo diga eso y personalice con un redactor al que, además, tengo aprecio", ha agregado.

Iglesias, que fue objeto de un plante de los periodistas por sus palabras, ha precisado que "cuando uno pretende ironizar no debe perder de vista la posición que tiene". "Y cuando esa posición no es de igualdad se puede hacer un daño que no se pretendía hacer", ha proseguido antes de afirmar que "cuando alguien hace daño tiene que pedir perdón y pedir disculpas". "Y yo lo hago", ha insistido.

Dicho esto, el secretario general de Podemos ha manifestado que le ha "sorprendido" el "ver a miles de ciudadanos en las redes sociales que han hecho algunas críticas" que "seguramente son legítimas". "Eso me ha hecho pensar también que hay mucha gente con muchas ganas de plantear determinadas cosas y muchas gente muy enfadada con algunas cosas que han ocurrido en España en los últimos años", ha dicho para citar, entre otros, a periodistas a los que "sacaban de un programa por presiones de un Gobierno" o "ruedas de prensa en pantallas de plasma".

"Han recordado muchas injusticias que se han cometido", ha relatado. Al respecto, Iglesias ha confesado que le "enorgullece" que "gente de a pie, que a veces solo puede dar su opinión desde su cuenta de Twitter o de Facebook, no haya perdido la memoria sobre ciertas cosas que han ocurrido".