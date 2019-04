Iglesias: "Es muy difícil defender una política regional al tiempo que apoyas a Rajoy"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera, en relación a la previsible abstención del PSOE en la investidura, que "es muy difícil defender una política progresista para tu región al tiempo que apoyas que Mariano Rajoy sea presidente". Cree que "eso está generando muchas tensiones" y apunta que "que el PP tenga el timón del gobierno en España, puede perjudicar e impedir que buena parte de los programas que acordamos se puedan aplicar".

ha avanzado que saludará a los manifestantes que previsiblemente se concentren en los alrededores del Congreso el día de la investidura de Mariano Rajoy, pero ha negado que vaya a formar parte de la misma porque su papel consiste en "trabajar dentro".

Iglesias, de esta manera se ha desmarcado de lo que señalaron algunos dirigentes de Unidos Podemos como el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien intentará unirse a la probable manifestación si se lo permiten sus tareas parlamentarias, o la representante de En Marea, Alexandra Fernández, también a favor de acudir.

El líder de Podemos ha diferenciado los dos ámbitos, el de la protesta en la calle y el de su cometido como diputado en una sesión de envergadura, como es una investidura. Así, al tiempo que ha indicado que son "saludables" aquellas iniciativas que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos civiles, ha remarcado que "en todo caso" irá a saludar porque su papel, como el de los demás 349 diputados, es "trabajar dentro" del Congreso.

Ha explicado que los ciudadanos "no tienen restringidos sus derechos civiles", por lo que ha considerado "natural" que un parlamentario como él pueda exponer sus ideas en concentraciones o manifestaciones organizadas en la calle, como han hecho dirigentes de otros partidos, y ha citado al PP en este contexto. Iglesias, durante una entrevista, también ha cuestionado el funcionamiento del modelo parlamentario, pues se traslada la sensación, no real, de que por aprobar una proposición no de ley, ésta se aplica al día siguiente, cuando no es así.

En el sistema actual, donde "la división de poderes no funciona muy bien", el Gobierno de turno convierte "esos papeles en papel higiénico".

Ha vertido gran parte de sus críticas en el PSOE al incidir en que Podemos y este partido se ponen de acuerdo en asuntos enmarcados en una proposición no de ley, que es un mandato político antes que legislativo, pero no en asuntos de calado, como se vio a su juicio la semana pasada con la reforma electoral, que ambos votaron en sentidos diferentes.

Por ello, ha augurado que será "enormemente difícil" ponerse de acuerdo con el PSOE en cuestiones relevantes para cambiar el país. Y en definitiva, "el Parlamento está disminuido respecto a la capacidad del Gobierno", ha zanjado Iglesias.