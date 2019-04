Iglesias: "El PSOE tiene que elegir si Mariano Rajoy, un acuerdo con nosotros o terceras elecciones"

Pablo Iglesias y Mariano Rajoy han mantenido una reunión de más de una hora, sin embargo, se ha tratado de un encuentro meramente formal ya que el candidato de Unidos Podemos ha trasladado al presidente en funciones que "ni por activa ni por pasiva va a permitir facilitar un gobierno del PP".

Haciendo recaer toda la responsabilidad en el PSOE, Pablo Iglesias ha insistido en que a Unidos Podemos les "gustaría que el PSOE mirara a su izquierda porque los números dan", y bajo la premisa que ha defendido desde el pasado 26-J ha vuelto a poner sobre la mesa tres escenarios posibles.

"En política no es posible una cosa y su contraria. El PSOE tiene que elegir si Mariano Rajoy, un acuerdo con nosotros o terceras elecciones". Sin embargo, ha reconocido que "no nos han hecho ninguna propuesta y creo que nuestro papel no es de iniciativa, es un papel de escucha y colaboración".

"Cualquiera que sepa sumar ve que podría haber un Gobierno progresista"

Por su parte, Rajoy le ha trasladado que va a intentar ponerse de acuerdo con el PSOE para sacar adelante de alguna manera su investidura porque cree que esa es la "fórmula" que más conviene a España.

El secretario general de Podemos ha advertido al PSOE de que si finalmente opta por la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy se convertiría en "poco menos que en un socio" y eso convertiría a la formación morada en el principal partido de la oposición.

"Creo que si el PSOE se abstiene facilitando el Gobierno de Rajoy se convertiría poco menos que en un socio" del PP teniendo en cuenta que los populares "tienen escaños insuficientes para sacar adelante las leyes en el Parlamento", ha dicho Iglesias tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones.

Al respecto ha añadido, "nosotros ejerceremos nuestra labor en la oposición sin etiquetas y seremos fieles a nuestros principios y coherentes".

Preguntado sobre cuál va a ser la posición que adopte con Alberto Garzón, el político ha asegurado que cuenta con el líder de IU para "trabajar codo con codo" en el Parlamento. Además, ha mantenido que no va a haber problemas para que tenga un papel relevante en su grupo.