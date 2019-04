Iceta: "El problema no es la CUP, es la hoja de ruta que propusieron desde JXSí"

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha recibido la decisión de la CUP con "sorpresa pero convencido de que el problema no es la CUP, es la hoja de ruta que propusieron desde Junts Pel Sí y Artur Mas". Ha aclarado que "elegiría elecciones, porque el pacto era un verdadero desastre".

Iceta considera que "Junts Pel Sí podría haber optado en primer lugar por leer bien el resultado del 27 de septiembre. No hay una mayoría de catalanes favorables a la independencia". No cree además que JXSí cambie de candidato, "bloquearon la posibilidad de cualquier otro candidato que no fuera Artur Mas" y duda que "a estas alturas cambien de opinión".

Sobre la discusión a través de Twitter entre Pablo Iglesias y Susana Díaz, considera que "Iglesias está utilizando la peor y más antigua de las políticas. Está intentado dividir al Partido Socialista". Ha querido aclarar que "en el PSOE no hay diferencia de opiniones sobre un eventual pacto con el PP".

Por último, ha añadido que desde el PSOE quieren "un referéndum sobre la reforma constitucional".