Iceta: "Ni los independentistas saben qué van a hacer, no espero contenidos concretos"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Miquel Iceta, secretario general del PSC, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que "no había duda" de que la resolución independentista era inconstitucional y considera que ahora ni los favorables a ella saben qué van a hacer, por lo que él sólo espera "una escalada verbal, pero no contenidos concretos". Del mismo modo, ha ironizado y ha bromeado con que Papa Noel les regalará una bicicleta estática "para que puedan pedalear todo lo rápido que quieran pero con la certeza de que no se van a mover del sitio".