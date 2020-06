Iceta cree que "tiene todo el sentido del mundo" que Batet sea candidata del PSC

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reconocido que "tiene todo el sentido del mundo" que Meritxell Batet sea la cabeza de lista de los socialistas catalanes a las elecciones generales, ya que "puede hacerlo muy bien", y ha asegurado que él mismo así se lo transmitió y le pidió que "se lo piense".

Poco antes de que la ejecutiva del PSC se reúna de forma extraordinaria esta mañana para abordar esta cuestión, Iceta ha relatado que habló telefónicamente en dos ocasiones con Batet. "Yo le he pedido que se lo piense y en cualquier momento ella nos comunicará su decisión", ha dicho. "Estas elecciones son para intentar hacer aPedro Sánchez presidente, por lo que tiene todo el sentido del mundo que una catalana que está en el equipo de Sánchez, que ha estado metida en el proceso negociador y que ha sido la responsable del programa electoral del PSOE, sea la cabeza de lista por Barcelona, si los militantes lo aprueban y ella da el paso", ha afirmado.

Además, ha admitido que él "la fue a buscar" tras conocerse la renuncia de Chacón, ya que Batet, "como candidata, puede hacerlo muy bien", ha dicho Iceta, que ha explicado que también contactó con Sánchez para "que no se enfadara y él dijo que lo entendía". Iceta ha aludido al anuncio del exsenador Carles Martí de que también quiere optar y ha recordado en este sentido que si hay más de un candidato se abrirán las primarias. "Pero tengo la obligación como primer secretario -ha matizado- de recordar que las primarias son para elegir al cabeza de lista, no para asegurarse un premio de consolación, eso sería pervertir el sistema".

Sobre el hecho de que el exlíder del PSC Pere Navarro se pusiera a disposición para "lo que hiciera falta", ha afirmado que Navarro es un "activo" del partido, pero "no necesariamente" debe significar que debe estar en una lista". De hecho, ha admitido que quizá "no habrá margen suficiente para cambiar la lista", ya que al ser a su juicio "una repetición de elecciones, no hay motivos suficientes para cambiarla" en principio.

Sobre la exministra Carme Chacón, ha insistido en que "entiende sus razones", que "con el tiempo se irán sabiendo": "Lo que sí puedo decir es que es una decisión personal y política, cosas que van muy ligadas. Cuando uno es un político de raza, todo va mezclado". Iceta ha negado que el motivo de su marcha se deba a evitar competir de nuevo en unas primarias, ya que Chacón es "una batalladora" y "las hubiera ganado y bien".

"Carme ha sacado los mejores y peores resultados de la historia del PSC. Y la tuve que convencer para que se presentara la última vez, y costó. Lo hizo sabiendo perfectamente que iba a unos resultados más malos que los que obtuvo, y no se echó atrás. Siempre ha estado muy a disposición y con ganas de hacer cosas", ha sentenciado Iceta.