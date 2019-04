Homs no sabe si se abstendrán con el PSOE pero votarán 'no' a una investidura de Rajoy

ENTREVISTAS EN ESPEJO PÚBLICO

Francesc Homs, portavoz de Democràcia i Llibertat, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que todavía no sabe si su partido se abstendrá en el caso de una investidura de Pedro Sánchez a pesar de la cesión de dos senadores en la Cámara Alta. No obstante, ha reiterado su 'no' a Mariano Rajoy o a cualquier candidato popular, como le trasladó ayer al Rey Felipe VI.