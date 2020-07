Homs no descarta que el Parlament proclame un Estado propio tras los comicios

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha dicho que Cataluña ha tomado "un camino que no tiene retorno" hacia la construcción de un Estado propio y no ha descartado ningún mecanismo para conseguirlo, ya sea un referéndum o una proclamación unilateral desde el Parlament tras unas nuevas elecciones.

"Siempre he pensado que veremos una Cataluña independiente", ha declarado a una emisora de radio, si bien ha advertido de que "este proceso que se abre no es para impacientes, sino para resistentes".

Homs ha comparado el Estado español con un "león que intenta cazar a la gacela" catalana: "El león tiene toda la fuerza y la potencia, la gacela tiene la agilidad de quien se sabe mover con habilidad y audacia para esquivar al león".

El portavoz ha admitido que la convocatoria de un referéndum sobre la independencia "es una posibilidad" de cara a los próximos tiempos, aunque a su juicio hay "alternativas", como "por ejemplo" que el Parlament proclame el Estado propio tras unos comicios: "La decisión ya la tomaremos", ha zanjado.

Sobre la hipótesis de que el Gobierno español anule unos comicios catalanes si no se ajustan a la Constitución, Homs lo ha calificado de "inaceptable", porque "en democracia no se puede impedir" un proceso electoral, mientras que sobre la próxima visita del rey a Cataluña ha pedido a la sociedad civil que lo reciba "con respeto".

"No sé si habrán elecciones anticipadas. Yo no lo sé. Mas no lo tiene decidido aún, no ha tomado ninguna decisión al respecto", ha sostenido Homs. El portavoz del Gobierno autonómico ha criticado que Rajoy optara por no comparecer y enviar un comunicado para explicar su encuentro con Mas. "Sobre la base de no dar la cara y poner silencios en todos sitios no se contribuye a mejorar la explicación que tiene cada uno, pero no es nuevo en la línea comunicativa de Rajoy".