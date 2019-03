Homenaje en el Senado a los republicanos españoles exiliados tras la Guerra Civil

Exiliados, familiares y asociaciones como AGE o Amical de Mathausen han denunciado el abandono jurídico de las víctimas republicanas, y han pedido ser reconocidas como tal.

El Partido Socialista ha asegurado que está trabajando en esta labor, para la que ha aumentado su partida de presupuestos, además de impulsar una declaración institucional en las Cortes Generales para el reconocimiento de todos los exiliados políticos, como ha manifestado Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido hoy perdón a los exiliados republicanos por "tantos años de silencio" sobre las víctimas del franquismo y ha defendido los 15 millones presupuestados en Memoria Histórica como una "inversión en dignidad" para que los "populismos emergentes" no repitan aquel drama.

El antiguo Salón de Sesiones del Senado ha acogido un homenaje al exilio republicano, organizado por el PSOE con ocasión del 80 aniversario del éxodo de medio millón de españoles al final de la Guerra Civil, en el que tanto representantes de exiliados, deportados y sus descendientes como el historiador Nicolás Sánchez Albornoz han reclamado al Estado reparación para las víctimas.

Durante un acto emotivo que ha durado casi dos horas y en el que no han faltado símbolos republicanos y algunos vivas a la República entre los invitados, la ministra ha tomado la palabra para pedir, en nombre del Gobierno, "perdón por tantos años de silencio, de estar mirando a otro lado, de estar criminalizando a las víctimas del franquismo", algo "que era una 'revictimización'". Un fuerte aplauso de los representantes de los exiliados ha acogido la declaración inicial de Delgado, quien ha dado a continuación las gracias por su valentía y su ejemplo a aquellos "héroes y heroínas de la democracia", porque "el exilio no es el pasado, no es la memoria", sino "la dignidad de futuro, la pervivencia de unos valores que siguen".

En este punto, ha destacado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que muestran los 15 millones de euros destinados a Memoria Histórica en el anteproyecto de Presupuestos Generales, que, según ha argumentado, no son un gasto, sino "una inversión en valores, en principios", para fortalecer una "memoria con proyección de futuro" que se sustenta también en educación u pedagogía.