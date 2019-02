La historia de amor de dos políticos gallegos enfrentados por su ideología

No es la primera vez que conocemos que dos cargos públicos que pertenecen a dos partidos distintos dejan a una lado sus diferencias para vivir una historia de amor.

Fue el caso de Meritxell Batet, actual ministra de Política Territorial y Función Pública, y José María Lassalle, diputado del PP.

Ahora ha vuelto a ocurrir en Galicia. El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, proclama a los cuatro vientos a través de las redes sociales su amor por la candidata de Ciudadanos en Fornelos, Isabel Pregal, según recoge La Voz de Galicia.

Es habitual ver en el perfil de Facebook del edil mensajes cariñosos como este: "No solo tienes los ojos más bonitos del mundo, sino tienes el mundo más bonito en tus ojos. Coincidir mental y emocionalmente es una suerte, una sintonía asombrosa y casi inexplicable que me fascina todos los días cuando me veo en tus ojos. Feliz cumpleaños cariño, por más años coincidiendo, te quiero".