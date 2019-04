Hernando: "Sólo habrá gobierno del cambio si ninguna fuerza del cambio vota lo mismo que el PP"

GUIÑO A LA NECESIDAD DE CIUDADANOS

Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha señalado durante la rueda de prensa tras la reunión a cuatro que no se han abordado temas, sino que durante el encuentro se ha "elaborado un índice" con cinco bloques para tratar en las próximas reuniones. No obstante, ha reiterado que con el apoyo de los asistentes a la reunión (161 escaños) "no habrá cambio" y sólo se producirá "si hay transversalidad". Así, ha señalado que lo único que haría posible un "gobierno de cambio" sería que ninguna fuerza del cambio vote lo mismo que el PP.