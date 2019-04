Hernando: "Me excedí cuando dije que abstenerse es una traición a los votantes, me critico a mí mismo"

Antonio Hernando, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, ha explicado que la abstención a Mariano Rajoy "era una decisión estratégica, pero en ningún caso tenía que ver con la ideología". "Yo me excedí cuando dije esto es una traición a los votantes, me critico a mí mismo", reconoce.

Ha explicado en una entrevista en Espejo Público que ni él ni lo que se han abstenido son "más o menos socialistas de lo que éramos hace un mes, ni somos unos inmorales". "Somos tan morales como los que han defendido el 'no' y han seguido defendiéndolo", apunta.

Sobre las críticas que ha recibido tras la abstención, ha reconocido que "emocionalmente es duro", pero se ha mostrado convencido de que lo hizo por su "partido y por la ciudadanía". "Yo podía haber sido coherente con esos 'noes', podría estar aquí estando orgulloso de haber respondido a mi palabra pero eso podría haber sido muy malo para mi partido y mi país", señala.

Hernando ha querido aclarar que la abstención no ha sido por amarrarse "a ningún puesto ni a ningún sillón". "La gestora me pidió que quedase y yo les dije que estaba de acuerdo sabiendo que iba a tener que defender la abstención", explica el portavoz socialista.

"Preferí ser la persona que había dicho 'no' y que, después de una reflexión, dijese que había que abstenerme porque llevar al país a unas terceras elecciones habría sido terrible", reconoce Antonio Hernando.

El portavoz en el Congreso del PSOE ha asegurado que no va a hacer "ningún reproche a Pedro Sánchez", ya que le tiene un "enorme aprecio personal y un reconocimiento político". "Después de comunicarle que me iba a quedar como portavoz no hemos vuelto hablar", señala.

Antonio Hernando ha señalado que no le "cabe duda" de que su partido y el PSC van a "seguir caminando juntos", independientemente de que haya que "revisar", "actualizar" y modernizar" el protocolo de unidad que rige sus relaciones desde 1978.

Para el portavoz socialista, la separación que hay en este momento entre la sociedad catalana y el resto de la sociedad española es "tan grande que merece la pena que existan instituciones que articulen la relación entre Cataluña y el resto de España" y una de esas instituciones -ha dicho- ha sido siempre el PSC-PSOE.

Sobre los presupuestos del Gobierno, Hernando ha reconocido que es "prácticamente imposible apoyarlos". "Creo que el gobierno no puede contar con nuestro apoyo y tiene que buscar sus aliados", apunta.

Aun así asegura que esta semana hay una proposición de ley que el PSOE presenta para "la paralización de los efectos de las reválidas". "Queremos sacarlo adelante para dar seguridad a los padres y a los alumnos de que las reválidas no van a tener ningún efecto", señala Hernando.

Antonio Hernando ha asegurado que "en ningún caso" el PSOE se plantea boicotear el nombramiento de Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores, pero señala que el PP no les puede pedir que voten a un "un ministro que está pendiente de una comisión de investigación". "Lo que seguramente hagamos será abstenernos", apunta.