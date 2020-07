Hernando compara la subida del mar de medio metro con la profecía maya

El diputado del PP Rafael Hernando ha comparado la subida del nivel del mar de 50 centímetros, prevista según ha dicho por los expertos de cambio climático hace 25 años, con la profecía maya de que el próximo 21 de diciembre de 2012 se acabará el mundo.

Hernando ha realizado estas afirmaciones durante el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado cinco grupos de la oposición a la reforma de la Ley de Costas, entre otros puntos, por considerar que el texto presentado por el Gobierno no contemplaba ninguna mención al cambio climático, ni tampoco previsión sobre sus efectos en las costas españolas para los próximos años.

"He visto que ha habido algunas manifestaciones en la tribuna sobre que esta reforma no tenía en cuenta el cambio climático o sus efectos. A mi me gustaría que alguien me hablara y predijera los efectos del cambio climático alguna vez", ha iniciado su intervención.

"No niego el cambio climático, sino algunos augurios", ha dicho

El diputado almeriense ha subrayado así que es miembro del Grupo Popular en el Congreso desde hace "muchos años" y, precisamente, en 1989, él se dedicaba a materias relacionadas con el medio ambiente, momento en el que"algunos gurús" garantizaron que en 25 años el nivel del mar iba a aumentar 50 centímetros.

"Han pasado casi 26 años y alguno debería de explicarme a qué hay que esperar para que suba el nivel del mar o cuándo va a producirse ese aumento", ha advertido. En su opinión, estos "postulados" responden al "eco comunismo que profetiza lo mismo que eso de que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo, con la misma verdad, intensidad y con el mismo rigor".

A su juicio, él niega el cambio climático con esas afirmaciones y, precisamente ayer martes, señala que el PP defendió en la Cámara baja una iniciativa en la que pedía la creación de una Ley de Cambio Climático ante la consecuente subida del nivel del mar.

En su defensa, Hernando ha subrayado que no niega el cambio climático,"sino los augurios que algunos hicieron" de que desde 1989 el nivel del mar iba a subir 50 centímetros y, por las que, según ha puesto de ejemplo, La Manga del Mar Menor hoy no existiría. "Le he pedido que empíricamente intente demostrar eso", ha sentenciado.