Guillermo Collarte, diputado del PP: "Gano unos 5.100 euros al mes y las paso bastante canutas"

Toda la polémica se ha desatado a raíz de una entrevista públicada en el diario 'La Voz de Galicia' en la que Guillermo Collarte explicaba su situación económica: "Entre los 416 euros que me dan por ser concejal, que no me llega para nada, los 4.200 netos más o menos que gano como diputado y los 290 que me dan por los trienios como funcionario de la Xunta, en total gano unos 5.100 euros y las paso bastante canutas."

"Reconozco que soy un privilegiado, pero viniendo del nivel de ingresos que tenía es un palo muy grande.", ha asegurado el diputado del PP en el Congreso.

Collarte también ha salido al paso de las críticas por cobrar las dietas por desplazamientos por tener vivienda en Madrid: "Cuando salió la noticia de que Toni Cantó renunciaba a la dieta porque reside en Madrid, yo fui a renunciar, pero me dijeron que formalmente no puedo. Toni lo que hace es donar la diferencia a una ONG, creo."

"Yo vengo a Ourense todas las semanas y es verdad que nos pagan los billetes y que aquí vivo en casa de mi madre, pero como fuera, ceno fuera y la gasolina me la pago yo" ha dicho Collarte para justificar el cobro de ese complemento.