'Guerra de comisiones' entre el PSOE y el PP en el Congreso y el Senado

Parte del debate político en España sigue centrado en el 'caso Koldo' y en la 'guerra de comisiones' que se va a librar en el Congreso y en el Senado. El Partido Popular va a pedir que comparezca el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Senado. Mientras, Sumar anuncia que pedirá que declaren la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja en el Congreso. También es la intención del PSOE.

La intención del PP es que también comparezca en la Cámara Alta la presidenta de la Mesa del Congreso, Francina Armengol, por el caso de la compra de mascarillas de la trama Koldo. Armengol era por aquel entonces la presidenta de Baleares. Torres era el presidente de Canarias. El debate y las acusaciones entre los populares y el PSOE siguen intensificándose. Los socialistas piden responsabilidades políticas a Díaz Ayuso tras la denuncia de la Fiscalía a su pareja.

En el Congreso de los Diputados ya ha arrancado la comisión que investigará posibles contratos fraudulentos durante la pandemia por parte de todas las administraciones. Arranca por el 'caso Koldo'. La comisión estará presidida por el diputado del PSOE Alejandro Soler. El Partido Socialista quiere que Ayuso y su pareja comparezcan en la comisión de la Cámara Baja.

Desde el PSOE han abierto la puerta a que también acuda a la comisión en el Congreso el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Quien sea convocado estará obligado a presentarse, según establece el artículo 76.2 de la Constitución. Esta 'guerra de comisiones' llega porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo que podrá utilizar la investigación allí para desgastar al PSOE. Los socialistas cuentan -junto a sus socios parlamentarios- con la mayoría en el Congreso para contrarrestar la comisión popular.

El PSOE aguarda a la actuación del PP para mover ficha

Fuentes de Ferraz parecen reconocer que van a esperar a que el PP actúe con la comisión del Senado y así poder decidir qué siguiente movimiento realizar en la comisión del Congreso. Afirman que en el caso de que los populares decidan llamar a Pedro Sánchez a comparecer, los socialistas actuarán en consecuencia.

Desde el PSOE subrayan la intención de celebrar una "comisión de verdad" en el Congreso y no una "pasarela" de comparecientes. Por este motivo, los socialistas prefieren no desvelar, por el momento, cuáles serán sus peticiones de comparecencia que formularán en la comisión de investigación del Congreso.

El objetivo de los socialistas es calificar la compra de material sanitario en pandemia por parte del Estado y de otras administraciones públicas, según ha dicho este martes su portavoz en el Congreso, Patxi López. Respecto a las peticiones del PP para las comparecencias, López no ha puesto pegas, pues ha asegurado que Armengol y Torres ya dieron explicaciones sobre la relación que entre Baleares y Canarias sobre el 'Caso Koldo'.

¿Qué ocurre si si alguna persona llamada a comparecer no acude?

En el caso de que alguna de las personas que han sido llamadas a comparecer decida no acudir a la comisión de investigación, debe saber que ante la negativa de no presentarse, habiendo sido convocado, se erige como un delito de desobediencia, además de una pena de cárcel de entre seis meses a un año si no se dice la verdad, según establece el Código Penal.

¿Quién está exento de no personarse ante una comparecencia?

Sin embargo, la excepción a esta norma existe. Los jueces y magistrados, regidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia".

