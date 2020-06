Granados: "Ni he cometido, ni he amparado ni he conocido ningún hecho de corrupción en la Comunidad de Madrid"

El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que no ha cometido, amparado, ni conocido "ningún hecho de corrupción" en la región.

Por videoconferencia desde la prisión de Estremera donde se encuentra ingresado por su presunta vinculación con la trama Púnica, Granados ha subrayado que "nada" le apetece más que hablar y responder sobre ésta operación.

"Nada me apetece más que hablar de la Operación Púnica después de esta semana de pasión y responder a todas y cada una de las acusaciones infundadas, de las calumnias que he tenido que escuchar a lo largo de estos días.

No ya por parte de los políticos sino de estos picadores de carnes, de esparcidores de la basura de las mañanas, de acosadores de señoras mayores de ochenta años en la puerta de su casa, que más les valía poner el micrófono a su señora madre", ha reivindicado Granados. Pero, no puede hacerlo porque, según él, no dispone de la documentación necesaria al encontrarse en prisión.

"Por respeto a la Justicia y también por la incapacidad que tengo en este momento, sin ningún tipo de medios ni datos para consultar, que aquello que pueda aclarar van a ser cuestiones muy generales", ha aseverado.