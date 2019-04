González Pons: "Puigdemont es la última excusa de los independentistas flamencos para tensionar la coalición"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, contestó a través de su cuenta de Twitter al viceprimer ministro belga, el nacionalista flamenco Jan Jambon, después de que este cuestionara el comportamiento del Gobierno español en sus actuaciones contra los líderes del independentismo catalán.

Ahora, en una entrevista en Espejo Público, González Pons señala que la realidad política belga es muy compleja, así como lo es el Gobierno y matiza que él "no hablaría de distintos miembros del Gobierno belga, sino de representantes de un partido que son independentistas de Flandes, que sería como Junts pel Sí", dice en referencia a Jambon.

Sobre sus declaraciones contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, González Pons asegura que "lo relevante es que los miembros de un partido filonazi independentista flamenco están intentando crear una polémica en Bélgica" y subraya que el resto de políticos del Gobierno belga han aclarado que respetan el Estado de Derecho español.

Preguntado sobre si la presencia del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podría generar un conflicto diplomático en caso de no entregarse a la Justicia española, Pons ha aclarado que "la posición de Puigdemont aquí es igual a la de cualquier fugado común que estuviera en Bélgica" y asegura que "su extradición se va a conceder porque no hay ninguna razón para que no ocurra".

González Pons también ha querido subrayar que la polémica por la presencia por Puigdemont es más un conflicto interno belga porque los independentistas flamencos están intentando desestabilizar el Gobierno y "Puigdemont es la última excusa de los independentistas para tensionar la coalición".