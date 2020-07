González Pons narra cómo vive la avería de su coche en la autopista 'tuit' a 'tuit'

Todo empezaba con este 'tuit': "Iba de Granada a Valencia para ir a la inauguración del centro cultural de La Rambleta. Se me ha roto el coche y estoy tirado en la autopista". Unas declaraciones que cualquiera podría escribir en su cuenta de Twitter personal, pero si el que lo escribe es el vicesecretario de Comunicación del PP, las visitas a Twitter aumentan.

El 'popular', víctima de un periplo automovilístico en la carretera, ha narrado 'tui' a 'tui' la odisea que ha pasado esperanda a la grúa. Las reacciones de los tuiteros que han leído la noticia han sido muy generosas. Ha habido quienes se han tomado el asunto con sentido del humor como @FernandoJVaca "@gonzalezpons el coche te ha hecho lo mismo que Rajoy con las carteras de Ministro... ¡Te ha dejado tirado!", una broma que el político se tomaba con sentido del humor y decía que le había "hecho reir". Otros muchos seguidores de twitter han ofrecido su ayuda a Pons.



El usuario @adomon decía: "@gonzalezpons llamamos a la grua? No, en serio DM si precisas ayuda", gesto que agradecía el valenciano. Pons ilustraba su espera con fotos en las que se le veía esperando a la grúa junto a su coche con cara de tomarse el asunto con mucho sentido del humor, cuando llegó la grúa Pons tomó una fotografía con cara de satisfación, "Para que veáis que la grúa ha llegado de verdad ahí va la foto", decía Pons, que supo sobrellevar su espera gracias a la red social twitter.





Algunos usuarios valoraban la "espontaneidad" del político. La tuitera @miquelsubiaseva decía: "@gonzalezpons Ahí está!Sí señor!Me encanta... Conserva esa espontaneidad, x favor... No nos abandones...Feliz regreso,Esteban.Y buen finde.." a lo que González Pons respondía "Gracias amiga. Tuiter debe servir para q veamos otra cara d los políticos. Para ver la de siempre ya está la propaganda ; )".



Esteban González Pons acababa la jornada agradeciendo la compañía de los tuiteros en su espera: "¡Ha llegado el taxi! Como un barco para el naufrago, aquí está. Qué bonito. Me voy a casa, gracias por la compañía ; )". No es la primera vez que el político publica fotografías personales 'curiosas' para los internautas, hace unos meses publicó una imagen donde se veía al hijo de la cantante Isabel Pantoja, Kiko Rivera, y su imagen en segundo plano acompañada de este pie: " Paquirrín se hace una foto con un amigo en el AVE VLC-MAD y detrás salgo yo escribiendo mi libro", un libro que bien podría basar en sus aventuras 'tuiteras' el valenciano.