González Pons asegura que se "exiliaría" si hubiera un presidente como Gordillo

El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que si hubiera un presidente como el líder del SAT Juan Manuel Sánchez Gordillo, él se "exiliaría", porque "no ayuda a la gente", sino que "la perjudica".

Además, considera que debe ser juzgado como cualquier ciudadano y no ampararse en su aforamiento como diputado del Parlamento andaluz.

Pons se ha referido a la polémica surgida por los asaltos a los supermercados que se han producido en Andalucía y Extremadura. Unas acciones que inició a principios de agosto el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y que lidera el diputado autonómico de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo.

En opinión del dirigente popular, el parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda debería responder ante los tribunales por los posibles delitos que podría haber cometido.

Ha aseverado que Gordillo "no puede ampararse en su condición de diputado para protegerse de los tribunales" y ha remarcado que si ha cometido algún delito o falta debe responder "como un ciudadano cualquiera y en las mismas condiciones que los demás".

Desde su punto de vista, Gordillo "es el síntoma de un ambiente en el que falta responsabilidad y corresponsabilidad para salir de la crisis". Además, considera que en otros países europeos "no existen 'gordillos'" y ha apuntado que si el diputado de IU fuera presidente del Gobierno, él se iría "al exilio al día siguiente".

"Gordillo existe en España porque en España todavía hay partidos políticos y gente dispuesta a jalear la no salida de la crisis y a no hacer nada aunque mañana estemos peor", ha sentenciado, al tiempo que ha dicho que no ayuda a la gente, sino que la perjudica.