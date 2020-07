González Pons asegura que Bárcenas figura como "codemandado" en la demanda del PP

El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha dicho que el extesorero del partido Luis Bárcenas figura como "codemandado" en la demanda en defensa de su honor que ha presentado el PP. "Igual que no se puede estar medio embarazada, en España no se puede estar medio demandado. El señor Bárcenas está demandado por el PP. En la demanda figura como codemandado y la demanda se dirige contra una empresa editora y contra Luis Bárcenas", ha argumentado Gónzalez Pons en una entrevista en una emisora de radio.

También, ha aclarado que el hecho de demandar al autor de los papeles que se publicaron es porque, según ha señalado, el periódico atribuye a Bárcenas "la posible autoría de esos papeles" y que, por lo tanto, dicho medio de comunicación y el extesorero "tendrán que aclararse delante del juez". "Nosotros lo que queremos es que se repare el daño que se ha hecho a miles de afiliados, simpatizantes y votantes del PP en toda España", ha defendido.



Pons ha destacado que a pesar de la demanda ya presentada, no descartan que los abogados les autoricen a presentar más porque "políticamente" el PP "quiere ir a por todo el que pueda ir" con el fin de defender su honor. Además, ha justificado que se ha tardado en presentar dicha demanda debido a que los abogados "se han tomado su tiempo" para hacerlo "bien".

"Políticamente desde el principio estábamos dispuestos a llegar hasta el final. Jurídicamente hemos ido hasta donde los abogados nos han permitido ir por ahora", ha aclarado.



A la pregunta de si esperan más demandas por parte de Bárcenas, ha eludido responder y ha dicho que no van a entrar en el "juego" del extesorero ya que, a su juicio, lo que intenta hacer es "demostrar que tiene una relación laboral" para que "parezca que tenga despacho, material" y que "se le maltrataba" con intención de "condicionar", algo que, según Pons, no cree que consiga ante el juez porque la relación de Bárcenas con el PP "acabó en el 2010". Finalmente, ha negado que el extesorero esté chantajeando al PP porque "chantajea quien puede y el señor Bárcenas no puede", ha sentenciado.