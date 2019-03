Gómez de Liaño: "No ha habido ningún pacto para que Bárcenas salga de la cárcel"

El todavía abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha querido aclarar que no ha habido ningún tipo de pacto para que el extesorero del PP salga de la cárcel bajo pago previo de 200.000 euros: "El único pacto posible para sacarle de la cárcel es jurídico", ha remarcado.

De Liaño, en una entrevista en Espejo Público, ha explicado que la resolución del auto de la Audiencia Nacional se le notificó inmediatamente y "logré hablar con Rosalía Iglesias". Acto seguido, explica el abogado, "me trasladé a Soto del Real y se lo comuniqué a Bárcenas". Allí, apunta que "me dijo que no lo esperaba y que agradecía el trabajo realizado".

Por otro lado, Gómez de Liaño ha querido aclarar que el extesorero "no tiene nueve causas abiertas, sino dos procedimientos", y uno de ellos por el que se le ha decretado la libertad provisional con cautelas. Asimismo, ha apuntado que "el auto de la Audiencia no admite recursos".

Sobre cómo pagará Bárcenas los 200.000 euros que le pide la Audiencia como fianza, De Liaño recuerda que "su familia tiene intervenidas las cuentas, bloqueado el patrimonio, y la prohibición de poseer bienes". Además, la fianza sólo puede ser pagada en efectivo. "Su familia estará intentando reunirlo de amigos, allegados...", explica.

Gómez de Liaño deja de ser su abogado

El todavía abogado de Bárcenas ha dicho que, en su opinión, "Bárcenas no era plenamente consciente de que la entrevista (que dio a un medio de comunciación) implicaba el quebrantamiento de una norma que establezco: nada se hace cuando un asunto está en este despacho sin que el abogado tenga conocimiento de ello".

En su opinión, "no hay posibilidad de establecer una defensa estrictamnte jurídica cuando en el trabajo se introducen elementos perturbadores".

Al margen de ello, apunta que "la relación con Bárcenas ha sido excelente y ayer me lo demostró". Explica que "ha sido un hombre que ha soportado muy bien la situación de prisión provisional incondicional", a la cual considera que "debe tener un carácter excepcional y proporcionado", y cree que "va en contra de las leyes de la naturaleza".

Asimismo, se ratificó en su relación con Bárcenas, a la que califica de "estrecha, cordial y afable, al igual que con su mujer y familia".

Asegura que no le reprocha nada y recuerda que "han sido muchas horas juntos, incluidas dos Noche Buenas y dos Nocheviejas. Ha sido un apoyo no solo jurídico, también anímico".