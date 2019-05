Gobierno y PSOE insisten: que PP y Cs se abstengan para que el gobierno no dependa de los independentistas

Ante las dudas sobre los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, prefiere la abstención de Ciudadanos en una investidura de Pedro Sánchez a la de ERC y ha pedido a los 'naranjas' este gesto "en aras de la estabilidad" de España. Ha insistido en que "no queremos depender de los independentistas. Los que quieren que no dependamos deberían contribuir", ha dicho en plural, si bien a continuación ha mencionado expresamente a Ciudadanos, pero no al PP. Pero el también ministro de Fomento en funciones cree que las posiciones están condicionadas, primero por las elecciones del 26M, y en última instancia porque PP y Ciudadanos están disputándose el lugar preeminente en la derecha, o incluso la supervivencia, como los partidos catalanes independentistas.

Ábalos, como la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, han recordado que los socialistas se abstuvieron por defender la estabilidad en el caso de Rajoy: "Las fuerzas constitucionalistas recuerdan constantemente a la ciudadanía que no se debe contar con las fuerzas independentistas y pueden evitarlo absteniéndose en la investidura como hizo el PSOE en su momento para aportar estabilidad al país".

Para mantener la ambigüedad, el líder y cabeza de lista de ERC para las elecciones europeas, Oriol Junqueras, ha asegurado que no da por "rotas" las relaciones con el PSOE "ni desde la prisión" porque es "partidario del diálogo y la convivencia".

El Gobierno calcula que el debate de investidura puede ser a finales de junio o principios de julio.

