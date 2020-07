El Gobierno niega haber encargado alguna tarea a la princesa Corinna

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no ha encargado a la Princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein "ninguna de las tareas" que la empresaria alemana ha declarado haber llevado a cabo, al tiempo que ha confirmado la "plena disposición" del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, de comparecer en el Congreso de los Diputados cuando se le convoque.



Preguntada sobre las presuntas colaboraciones que la princesa Corinna habría realizado para España, Santamaría no ha querido pronunciarse limitándose a especificar que el actual Gobierno no había contratado sus servicios nunca.



"El Gobierno no ha hecho encargo de ninguna de esas tareas que ahí se citan", ha aseverado la portavoz del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por las declaraciones realizadas por la empresaria alemana.